Enefit Greeni taastuvelektri toodang kasvas poolaastaga ligi viiendiku

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on hea poolaasta toodangumahu taga tugevad tuuleolud ning ettevõtte tootmisüksuste kõrge töökindlus. „Aasta esimestel kuudel puhus stabiilne ja tugev tuul, mis andis meie toodangule väga hea hoo. Jaanuarikuusse jäi ka Enefit Greeni absoluutne toodangurekord, mil ühe kuu taastuvelektri toodang ulatus 165 gigavatt-tunnini,“ sõnas Kärmas. „Ühtlasi on häid toodangunumbreid näidanud meie päikesepargid nii Eestis kui Poolas ning ka Ruhnu taastuvenergialahendus on töötanud stabiilselt ja probleemideta.“