26. aprillil 1986 kell viis varahommikul äratas telefonikõne Nõukogude Liidu võimsaima mehe, NLKP peasekretäri Gorbatšovi. Talle teatati, et Tšornobõlis on plahvatanud tuumaelektrijaam. Gorbatšovi esimene küsimus oli olnud: «Kuidas see on võimalik? Meie teadlased on alati kinnitanud, et tuumareaktor on absoluutselt ohutu.»