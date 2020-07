Hooviteatrite festival tuleb taas

Ettevõtmise korraldaja, Paide Muusika- ja Teatrimaja kultuurijuht Mariliis Peterson usub, et festival on Eesti harrastusteatritele hea võimalus oma loomingut tutvustada ning see rikastab kindlasti Järvamaa ja Paide kultuurielu.

„Paide on juba mõnda aega olnud teatrilinn ning üks tore teatrifestival sobib siia väga hästi. Eelmine aasta näitas, et huvi etenduste vastu on suur ning kindlasti soovime häid teatrielamusi pakkuda ka tänavu,“ ütles Peterson. “Loodame, et muusika- ja teatrimaja on sellega aluse pannud toredale iga-aastasele kultuuritraditsioonile,“ lisas ta.