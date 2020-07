Soe õhtu meelitas Suvevollele hulgaliselt mängijaid

Turniiri peakorraldaja Piret Reinfeld jäi võrkpalliõhtuga rahule. "Ilmataat sulges meile taevaluugid ja lasi soojal päikesel terve õhtu paista nii, et kõik pallurid said tõeliselt rannavõrkpalli nautida, sõnas ta.

Finaalis said kokku kaks ainukest neljaliikmelist võistkonda, kelle mõõduvõtt oli viimaste pallinguteni väga tasavägine.

Kolmanda koha mängus saatis edu Gertrud Alataret, Anete Kõivu ja Epp Seppa, kes olid paremad Maie Bernhardist, Lizete Pukkist ja Kelly Nägelikust.

Reinfeld ütles, et kui vaadata üleüldist Eesti reitingutabelit, siis naiste arvestuses hoidis kuni eilseni liidrikohta Gertrud Alatare. "Eilne kolmas koht võib ta küll natuke allapoole kukutada, kuid paremikus hoiab ta kohta endiselt," sõnas ta.

Meeste arvestuses on Järvamaa parim Veiko Tihemets, kes on kuuest etapist kolm võitnud ja kahel olnud teisel kohal, kuid üks etapp jäi kahjuks vahele ning see ei luba Eesti konkurentsis parimate heitlusesse sekkuda.