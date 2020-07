Jaga oma mälestusi laulu-ja tantsupeost

„Kui osalesid esineja, juhendaja või pealtvaatajana, olid korraldusmeeskonna liige või said pidustustest osa tööpostil, jaga meiega oma mälestust pildis või videos siin all kommentaarides. Ootame meenutusi kõikidest teie erilistest hetkedest Tule Tulemisel, proovides, rongkäigus, kontsertidel või mistahes juubeliaasta üritusel. Märgi ka juurde, kes on pildil või kus see tehtud on,” on kirjas üleskutses.