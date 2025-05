GALERII 55 aastat meditsiinis töötanud pereõde läks väljateenitud puhkusele

Vee perearstikeskuse omanik Ingrid Alt meenutas, et tema tee ristus Eljo Järvaga juba peaaegu 30 aastat tagasi. "Esialgu töötasime Vee tänava apteegi ruumides kõrvuti ja saime tuttavaks. Kui ehitasime valmis perearstikeskuse, tuli ta meile tööle ning jäigi kõigiks nendeks pikkadeks aastateks," meenutas ta.

Alt lisas, et ta ei tea lojaalsemat ja kohusetundlikumat inimest kui on Eljo Järva ning sellega on ta olnud heaks eeskujuks kõigile noorematele kolleegidele.