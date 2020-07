Kohvikutepäevad elavdavad suvist sündmustekalendrit

Esimest korda on Türi valla Oisu kandi rahvas ette võtnud suuremat sorti kauplemispäeva korraldamise. Ja mitte ainult – üle endise Oisu valla saavad inimesed tutvustada huvilistele oma kaunist aeda, korraldada aiasaaduste, käsitöö või vanavara müüki, teha oma hoovis näituse või kontserdi või panna püsti hoovikohvikud. 22. augustil peetavale Oisukandi hoovipäevale saavad huvilised end kirja panna kuni 27. juulini. Oma osalemissoov tuleb saata aadressile okas.mtu@gmail.com, panna kirja hoovi nimi, aadress ja paarilauseline tutvustus. Kõik avatud hoovid kantakse kaardile ja neile jagatakse tunnusmärk, et külastajatel oleks neid kergem leida.

Türi rahvaski avab oma hoovid taas kauplemiseks. Mullu esimest korda toimunud ülelinnaline hoovimüük sai teoks juunis, ent tänavu võõrustatakse ostlejaid augusti teisel laupäeval. Seda põhjusel, et koroonahirmus ei julgenud korraldajad müügipäeva varasemale kuupäevale kavandada ning et mitmed samal põhjusel ära jäänud kultuuri- ja spordisündmused lükkusid samuti juulisse-augustisse, leiduski kultuurikalendris sobilik päev just augusti alguses. Nii saab teine ülelinnaline Türi hoovimüük teoks 8. augustil.