Igast mängust punkte teeninud linnameeskonna veteranid juhivad liigat

Tsooni parimatel väravaküttidel on kõrgliigakogemust, kui esikohal on 16 tabamusega Andre Järva (Harju JK Laagri) ning kümme väravat on löönud Paide mängija Sander Rõivassepp ja Järva meeskonnakaaslane Ken-Glaid Nool. Saarlane Maarek Suursaar ja Põhja-Sakala mees Riho Dumberg on võrdselt kirja saanud üheksa väravat.