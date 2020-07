Eesti metsaomanik pöörab varasemast rohkem tähelepanu metsa tervisele

Metsateatiste põhjal on metsaomanike soov metsa raiuda tervikuna pisut vähenenud. Selle aasta esimese kuue kuu jooksul on Keskkonnaamet andnud raieloa 56 465 metsaeraldisele (kokku 57 899 hektaril). Võrreldes 2019. aasta I poolaastaga on raielube antud 4,3 % vähem. Siiski tuleb silmas pidada, et metsateatiste põhjal ei saa järeldada tegelikku raiemahtu, sest ligikaudu veerand teatistest jääb realiseerimata.