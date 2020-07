Tallinna-Tartu maantee kaotab puhkusekuudel liiklejate seas populaarsust

Teede Tehnokeskuse liiklusspetsialisti Tanel Jairuse sõnul liikus tänavu juunis Tallinn-Narva suunal 14 protsenti rohkem autosid kui mullu samal ajal. “Sellele marsruudile jääb palju puhkekohti ning selge tõus on näha nädalavahetustel, aga ka tipptundidel. Paistab, et koroona muutis niipalju ikkagi pealinna inimeste käitumisharjumusi, et vähem ollakse kontoris ning pigem rohkem Tallinna lähedal või põhjarannikul suvilates,” ütles Jairus.

“Karantiiniajal langes liiklussagedus kolmandiku võrra, kuid taastus jällegi maikuu jooksul. Praegu liiguvad inimesed ringi sama aktiivselt nagu mullu ning kodus ei istu. Statistika näitab, et Narva ja üldse põhjaranniku suunal on liiklus kasvanud, Pärnu ja Kuressaare marsruudil on see eelmise aastaga samal tasemel, aga langenud on Lõuna-Eesti,” selgitas Jairus.

“Huvitaval kombel sõidavad inimesed tänavu harvemini Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa magistraalil. Vähenemine on enam-vähem samas suurusjärgus kui on toimunud kasv Narva suunal. Eriti selgelt on näha see nädalavahetuste liikumise osas, mis viitab puhkamisharjumusele,” ütles Jairus.

