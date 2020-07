Tumedast autost võõrale lapsele pulgakommi pakkunud naine ajas kogukonna ärevusse

Märgatud Paides lehel kirjutati, et laupäeva õhtul umbes kella 21 paiku liikus Paide linnas Soo tänaval tume Volkswagen. Autos oli naisterahvas ning muusika mängis. Naine kutsus lapse auto juurde, pakkus talle pulgakommi ning tahtis, et laps autosse istuks. Naine olevat kõnelenud võõrkeeles.

Postituses seisis, et antud juhul jooksis laps hirmunult koju. Küll aga palus kirjutaja, et lapsevanemad oma kodus sel teemal lastega räägiksid, et võõrastega ei tohi kaasa minna.