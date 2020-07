Võõrtööjõud ei ole lahendus

Viimastel kuudel on kirgi kütnud võõrtööjõu teema. Paljud lootsid, nende seas ka mina, et koroonakriis saab mööda ja olukord tööjõuturul laheneb. Nii see paraku läinud ei ole. Kriis lõi valusalt kõiki valdkondi. Mind puudutab loomulikult enim põllumajandussektor. Kõige valusam on olnud maasikakasvatajatel, neile järgnevad juurvilja- ja karjakasvatajad.