On vilju, mida on tõstetud suure sümboli staatusesse. Piiblist on teada, et õun peibutisena tõi suure häda kaela, itaalia kunstnikul Normanno Soscial on dolce vita sümboliks arbuus, diplomaatias räägitakse, et kirsiks diplomaatilise elu tordil on pikaajaline lähetus Rooma või Pariisi.