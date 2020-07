Kinnisvaratehingute arvu järsk langus läks Paidest mööda

Kui aprillis ja mais kukkus notariaalsete toimingute arv vastavalt 40 ja 32 protsenti siis juuni langus oli koroonast tingitud eriolukorra järgselt väikseim. Kokku tehti 23 366 toimingut, mis on kümme protsenti vähem võrreldes mullusega. Sealjuures kinnisvaratehingute arv kahanes võrreldes möödunud aasta juuniga kõigest 1 protsendi võrra.

Kui 2019. juunis tõestasid Eesti notarid 5763 kinnisvaratehingut siis möödunud kuul 5698, mis on vaid veidi üle 1 protsendiline langus võrreldes aastatagusega. „Kinnisvaratehingute tõestamine moodustab olulise osa notariaalsetest toimingutest ning kaduvväike langus kinnisvaratoimingutes ongi peamine põhjus, miks langus tehtud toimingute üldarvus jäi 10 protsendi piiresse,“ selgitas Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson lisades, et tõenäoliselt tehti juunis siiski ka paljud need kinnisvaratehingud, mis eelnevatel kuudel eriolukorra tõttu edasi lükati.