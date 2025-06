Kooli kogukonnajuht Kaspar Tammist ütles, et esimene riigihange tuli tunnistada nurjunuks, kuna ainus laekunud pakkumine osutus liiga kalliks.

"Teeme projekti nüüd väikesed korrektuurid ning proovime uuesti. See tähendab, et meie ruumide valmimine küll pikeneb, ent kooli avamist see ei takista," sõnas ta.