Nädalavahetusel annab vihmasadu järele, aga ainult korraks

Reedel (24.07) liigub madalrõhkkond piki Botnia lahte lõuna poole, meil selle kaguservas on ilm jätkuvalt vihmane. Öösel sajab kohati hoovihma, hommikuks sajuvõimalus suureneb ja päev tuleb sagedaste vihmahoogudega, on äikesevõimalus. Tuul pöördub edelasse, päeval lõunasse ning on puhanguline. Õhutemperatuur on öösel 6..11, rannikul kohati 14 päeval 15..19°C.