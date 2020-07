Tallinna-Tartu maanteel Koigis tuleb arvestada liiklusseisakutega

Maanteel tehakse 3,6 kilomeetri ulatuses teeremonti, täpsemalt freesimis- ja asfalteerimistöid. Töötsoonis üks sõidusuund suletud ning liiklust reguleeritakse liiklusreguleerijatega. Sõitjad on Waze'i kaudu teada andnud, et piirkonnas on ummik ja liiklusvoog on oluliselt häiritud.