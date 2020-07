Paide linnameeskond seljatas Levadia

Avapoolaja algust alustas Paide teravamalt, saades mitu lubavat pealelööki, ent hoopis külalised olid need, kes kohtumist 21. minutil juhtima asusid. Kolm minutit hiljem teenis Edgar Tur talle kastis tehtud vea eest penalti, mille realiseeris edukalt Kristofer Piht, saades selle tabamusega kirja oma hooaja viienda värava.

39. minutil lõi Paide eduvärava Joseph Saliste hea eeltöö järel palli peaga kuuelt meetrilt tagumise posti kõrvale Edrisa Lubega. Ent see ei olnud veel viimane värav, mida linnastaadionil avapoolajal näha sai. Minut enne normaalaja lõppu viigistasid külalised seisu 2:2.

Tundes, et täna on võit lähedal, pani Paide teisel kolveerandtunnil koduväljaku eelise maksma. 59. minutil sai oma hooaja neljanda tabamuse kirja Tur, kes kasutas osavalt ära vastaste kaitsja jalast põrkunud palli ja suunas selle väravasse. Vähem kui kümme minutit hiljem oli Paide taas minekul, kui Kristjan Peldi pika söödu järel tuli vastaste väravavaht Kotenko väravast välja, Piht pääses peaga löögile, mille tulemusel pani magusa täpi i-le Edrisa Lubega. Meie Uganda ründaja jaoks oli see tänavusel hooajal kuuendaks väravaks!