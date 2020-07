Tasuta jutuhommikud ja -õhtud kergitavad saladuseloori

Milleks kirjutada debüütraamat kahes keeles korraga? Esitleda seda väikesaarel, kus elab kaks inimest või kell 6 hommikul keset metsi ja rabasid? Neile ja ka kõikidele teistele küsimustele saab vastused juba uuel nädalal, kui eelmise aasta viimastel päevadel Šotimaale kolinud Järva Teataja endine ajakirjanik Birgit Itse esimest korda Eestit külastab.

Järgmisel nädalal algavat raamatu esitlustuuri on ta nimetanud õnneliku teekonna peatuspaikadeks ning jaganud jutuhommikuteks, -lõunaks ja -õhtuteks. Kokku kuus peatuspaika üle Eesti. Tuur algab juba teisipäeval Müüslerist. Kell 20 Saare seltsi hobusetallis algaval jutuõhtul on Itse sõnul kindlasti kohal ka kirjastaja. „Räägin raamatu sünniloost, Šotimaale kolimisest ja ka aastatepikkusest unistusest kirjanikuks saada,“ lubas ta. Soovijad saavad raamatusse pühenduse ja autogrammi. „Kel on raamat olemas, võtke kindlasti kaasa, kel raamatut pole, võtke kaasa sularaha, meie võtame kaasa raamatud.“

29. juulil kell 10 on jutuhommik Paides, muusika-ja teatrimajas Teatrikohvikus. „Priit Põder teeb kohviku uksed tavapärasest tunnikese varem lahti ning on lubanud, et soovijad saavad lubada endale hilise hommikusöögi.“ Pärastlõunaks suundub ta Mohni saarele, kuid Järvamaal on ta taas 31. juuli varahommikul. „Esitlus Vargamäel algab kell 6 ja võimalusel oleme ikka õues, et nautida varahommikusi hääli ja värve. Kel on vaja tööl olla, jõuavad pärast seda ka tööle.“

Sama päeva õhtul on ta Tallinnas ja pühapäeval Tartus. Lisaks mahuvad Eestis oleku aega kohtumised Viljandis, Pärnus ja Setomaal. „Hooandja lehel lubasin, et toetajad saavad raamatusse pühenduse, seega on see ringreis lähedastega kohtumiste kõrvalt ka võimalus lubadust pidada.“

Näiteks Viljandis on ta 27. juuni keskpäeval, kus kohtub elus esimest korda kunstnik Ülle Puuga, kellega nad mai algusest saadik on loonud ühiseid videomaale. „Me oleme seni suhelnud vaid video vahendusel, aga sel nädalal avaldasime juba 50. videomaali ning Üllega koos on kavas esmaspäeval ka üks videomaal kohapeal luua,“ täpsustas ta.

Ligi 13 aastat oma elust ajakirjanikuna töötanud Birgit Itse andis debüütraamatu „#õnnelikteekond #becominghappy“ välja 28. mail Eestis koostöös kirjastusega Rajakaar, ise samal ajal Šotimaal elades. „Tegemist on tõelise Eesti-Šoti ühisprojektiga,“ lausus ta.

Itse täpsustas, et tegemist ei ole mingi nipiraamatuga täiusliku eluni, samuti pole see tema elulugu. „Mu siinne kirjutamismentor Jamie Jauncey väitis, et mul on unikaalne viis sõnastada universaalsed mõtted moel, mis ärgitavad mõtlema sõltumata vanusest ja soost. Ma arvan, et ta on selle üsna kenasti kokku võtnud.“

Esitlustel saab raamatut osta sularaha eest. Kes soovib esitlusele minna oma raamatuga, siis need on müügil A.H. Tammsaare muuseumis Vargamäel ning Armastusest Inspireerituna e-poes. Itse sõnul tema raamat Eestis suurtesse raamatupoodidesse ei jõudnudki. „Kirjastaja ütlust mööda alla 200 raamatu hulgimüüki pakkuda polnud mõtet, aga arvestades, et soovisime osa raamatuid hoida ka esitluste tarvis, meil enam sellist kogust pakkuda polnud.“