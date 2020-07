Sangpommitõstjatele korraldatakse suvemängud

Sangppommientusiast Kalle Puss ütles, et suvemängude esimese päeva täidavad võistlused ja teisel päeval on üllatusalad.

Kuigi küll mitte suurema seltskonnaga, on üksikud sangpommitõstjad tegusad olnud ka suvel.

Kalle Puss ütles, et Järvamaad esindas U18 ja kuni 75kg kaaluvate sportlaste klassis Mehis Rannaveer. Sama vanuseklassi raskemate poiste seas esindas endise järvajaanikana Viljandimaad aga Raido Selge. „See võistlus pidi algselt olema märtsis ja siis oli meid sinna minemas suurem punt,“ nentis Puss. „Et vahepeal oli koroonaaeg, kahanes osalejate arv aga üheni. Loodan, et sügis on siiski viirusevaba ja saama sangpommispordi kahevõistlused siiski peetud.“