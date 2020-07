Seiklused seksiportaalis päädisid mehelt hiigelvaranduse väljapetmisega

Kohtutoimikus on kirjas, et naisterahvas pettis mullu 14. oktoobrist 18. detsembrini pärandi ning pärandvara kättesaamise ja muu abi ettekäändel välja laenuna 169 050,23 eurot. Naine esitas ebaõigeid andmeid enda isiku ja laenu tagasimaksmise tahte ja võimekuse kohta, mis seisnes selles, et laenatud summad pidi ta tagasi maksma Vene Föderatsioonis päritud kinnistu müügist saadava 500 000 eurot eest, milline pidi kantama kannatanu arvelduskontole.