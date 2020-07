Järva-Jaani avab oma tänavad erilistele kulguritele

Osaleda võib erisuguste sõidukitega, samuti ka varjupaiga kollektsiooni kuuluva tehnikaga. Soovitatav on siiski valida selline sõiduk, mis pole varem killavooridel osalenud.

Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga peremees ja killavoori korraldaja Tuve Kärner ütles, et see on neil 15. kord killavoori korraldada. „Igal aastal on killavooril olnud erinev alamteema ja sel aastal ootame osalema siis igasuguseid kulgureid,“ avaldas ta.

Kesknädala seisuga oli killavooril kirjas 30-40 osalejat, kuid Kärner kinnitas, et see arv saab järgnevate päevadega kindlasti lisa. „Mullust osalejate rekordit vast siiski üle ei löö, kuid eks üllatusi jagub killavoori alguseni,“ pakkus ta. „Toona ootasime Järva-Jaani tuletõrje ajaloo tähistamiseks kohale 120 sõidukit, kuid see ei täitunud- kohale tuli hoopis rohkem, 136 masinat.“

Osaleda võib erisuguste sõidukitega, samuti ka varjupaiga kollektsiooni kuuluva tehnikaga. Soovitatav on siiski valida selline sõiduk, mis pole varem killavooridel osalenud.

Laupäevasel killavooril näeb sõitmas nii veoautosid, busse, sõiduautosid kui ka iseehitatud traktoreid. Kummalisi kulgureid vurab Järva-Jaani kohale nii kaugelt kui lähedalt, tulijaid on Hiiumaast Viljandimaani.

Osalejad peaksid killavooriks kogunema kella 10ks Järva-Jaani Laia tänava läänepoolsele servale. Kl 12-14 saab sõidukeid uudistada ja hinnata ning kl 14 on aeg küps päeva tähtsündmuseks- killavooriks ehk paraadiks Järva-Jaani tänavatel.

Tuleb ka vanavara minilaat, avatud on kodukohvikud, teha saab nostalgiasõitu, külastada kohalikke muuseume ning kuulata kontserti. Päeva juhivad päevajuhid. Vanatehnika varjupaiga laval jätkub ajaviiteõhtu kl 19 ansambliga Ma & W.