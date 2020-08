Meister taastab Peetri kiriku oreli mängupulti

«Orel pärineb vendade Kriisade nii-öelda varasemast perioodist. See võib olla nende kolmas, neljas või viies töö, pole näpuga järge ajanud. Üsna tõenäoliselt on see esimene orel, mille nad ehitasid Eestimaa kubermangu. Kriisade tippaeg oli 1930-ndatel. Peetris on 16 registriga orel. Nii suurde kirikusse väiksemat pilli ei sobinud teha,» libistab orelimeister pilguga üle kiriku sisemuse.