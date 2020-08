Türi kaitseliitlased kutsuvad fotojahile

Võistluse peakorraldaja, Kaitseliidu Türi üksikkompanii väljaõppepealik Tõnis Orumaa selgitas, et 22. augutil peetava fotojahi käigus tuleb võistkonnal jalgsi liikudes leida Türi linnas fotograafi poolt pildistatud ja võistlejatele kaasa antud objektid. Paremaks orienteerumiseks on võistkonnal kaasas kaart, kuhu on märgitud punaste ringidega objektide asukohad.

"Kaasas olevate piltide alla tuleb võistkonnal kirjutada, mis objektiga on tegemist. Võistkonnal tuleb pildistada kaasas oleva fotoaparaadiga leitud objekte selliselt, et kogu võistkond on objektiga pildil. Pildistamise suund tuleb hoida sama, mis on võistlusjuhendis olevate piltidel," lisas peakorraldaja.