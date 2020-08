Paide linnapea Priit Värk andis sotsaalmeedias Vallimäe rindeteatena edasi, et linnavalitsus väljastas riigigümnaasiumi ehitamiseks Posti 12 ehitusloa. Linnapea sõnastus tuletab meelde, et riigigümnaasiumi teema tekitanud meedias taas palju kirgi ning vastuseisu on nimetatud isegi sõjaks Paide Vallimäel.