Energiahinnad veavad tarbijahindade langust

Piirangute lõdvendamise ja majanduste järk-järgulise avanemisega on maailmamajanduse tervist ja lähiväljavaadet peegeldavad indikaatorid kiirelt taastuma hakanud. Vaatamata võimaliku teise laine riskidele kerkis majandusaktiivsuse indeks (PMI) euroalal juulis kahe aasta kõrgeimale tasemele. Sellega on ühtlasi kaasnenud ka nafta ja toidutoorme hindade osaline taastumine kevadel saavutatud põhjadest, kirjutab rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas.

Eestis jäi tarbijahindade languse põhi maikuusse ning on nüüdseks stabiliseerunud -1 protsendi juures. Hinnalangust veavad ligi kümnendiku odavnenud energiahinnad (mootorikütus ja elekter), lisaks on teenuste inflatsioon koroonakriisi mõju tõttu jätkuvalt nullilähedane. Suuremal määral on see avaldunud hotellide, laevapiletite ja üürihindades, mis on vastavalt 24 protsenti, 14 protsenti ja 9 protsenti odavamad kui aasta tagasi. Samas osa teenuseid nagu meelelahutus ja tervishoid ei ole muutunud majandusolud mõjutanud ja nendes on hinnad aastaga 6-7 protsenti tõusnud.