Kaheksas arvamusfestival on sel reedel ja laupäeval Paides. Seda, et maailm on koroonaviirusest mõjutatud, on vähem kui ööpäev enne ettevõtmise algust näha ka Paide vallimäel- on telke, on lavasid, samas on palju väljas ka hoiatussilte ja desovahendite jaoks on festivalil eraldi punktid.