Arvamusfestival keskendub sel aastal põhiõigustele

Justiitsminister Raivo Aegi sõnul on põhiseaduse 100. aastapäeval paslik, et ka Arvamusfestivali arutelud keskenduvad põhiõigustele ja vabadustele. „Põhiseadus ei ole pelgalt paragrahvide kogum, vaid meie ühiskonna peamisi väärtusi ja kokkuleppeid koondav alustekst, mille eesmärk on pakkuda igale inimesele eraldi ja ühiskonnale tervikuna kaitset,“ märgib Raivo Aeg.

Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist kommenteerib teemat nii: „Tänavune Arvamusfestivali aruteluprogramm keskendub põhiõiguste ja vabaduste teemale aga ei pea kartma, et tegemist on ainult paragrahvide keelega – põhiseadus on meie igapäevaelu lahutamatu osa ning kindlasti leiab iga külastaja endale programmist arutelusid, mida kohapeale kuulama tulla või ülekande vahendusel jälgida.“

Põhiseadus 100 alal saab kaasa mõelda seitsmele erinevale arutelule, millest igaüks puudutab põhiseaduse kui ühiskonna peamisi väärtusi koondava alusdokumendi olulisust ning selle mõju meie igapäevasele elule.

Reedel, 14. augustil on näiteks kavas Eesti Kohtute arutelu sellest, kuidas kohtunike otsused sünnivad ja milliste dilemmadega kohtunikud oma töös kokku puutuvad. Siseministeerium kutsub kaasa mõtlema teemal, milline on tööandjate roll välistöötajate kohanemisprotsessis. Inimõiguste ja võrdõiguslikkuse üle saab arutleda Soome Instituudi pop-up koolitunnis. Euroopa Komisjoni esindus Eestis tõstatab aga kliima säästmise teema, keskendudes tekstiilijäätmete keskkonnakoormusele ja küsimusele, kuidas soodustada taaskasutust ja tegutseda kliimasõbralikult.

Laupäeval, 15. augustil puudutatakse Eesti Kirikute Nõukogu arutelus usu- ja veendumusvabaduse teemat ning selle mõju ühiskondlikele küsimustele. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik kutsub aga arutlema teemal, milline on ettevõtete roll soolises palgalõhes ja kuidas seda vähendada. Põhiseadus 100 ala viimane arutelu keskendub Eestimaa Looduse Fondi eestvedamisel sellele, kuidas luua Ida-Virumaal kõigiga arvestav õiglase ülemineku strateegia ning kuidas saab koosloome sellele kaasa aidata.

Samuti on justiitsministeeriumi osalusel toimumas mitmed teisi arutelusid. Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand osaleb infokorratuse alal Tartu Ülikooli korraldatavas arutelus „Kuidas ohjata väärinfot, hoides vaba sõna?“, kus on peamiseks küsimuseks see, kuidas tagada, et väärinfovastane võitlus ei rikuks ebaproportsionaalselt sõnavabadust ja teisi põhiõigusi. Samal alal toimub ka Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse eestvedamisel arutelu „Koputajad, pealekaebajad ja vilepuhujad“, kus osaleb karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Mare Tannberg. Digikultuurialal arutletakse aga autoriõiguste üle arutelus „Kasutaja tahab tasuta, autor tahab elada“, kus osaleb intellektuaalomandi ja konkurentsiõigus nõunik Kärt Nemvalts.

Justiitsministeerium kutsub kõiki Arvamusfestivali aruteludes osalema ning kaasa mõtlema põhiseaduse tähenduse ning põhiõiguste ja vabaduste tasakaalu üle.