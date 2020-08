Arvamusfestivalil räägitakse aktuaalsetel teadusteemadel

„Meil ja koostööpartneritel on väga hea meel, et ka väiksemas mahus Arvamusfestivalil on teadusalal täita tähtis roll. Viirusest tingitud üleilmne kriis on selgelt näidanud, et inimkonna ees seisvad väljakutsed võivad olla ootamatud ja palju suuremad, kui me seda siiani iga päev tajunud oleme. Usun, et nüüd mõistab palju rohkem inimesi teadlaste töö vajalikkust ja loodab teaduse abil lahendusi leida – see omakorda suurendab huvi teaduse vastu,“ lausus Eesti Teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson.