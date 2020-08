Pühapäeval avavad Väätsa hoovikohvikud taas uksed

Ürituse peakorraldaja Rainer Pesti sõnul on see hea võimalus veeta pühapäevahommik perega värskes õhus. „Väätsa hoovikohvikutest ja hoovimüügist on saanud mõnus traditsioon, kus inimesed tulevad õue jalutama, naudivad kohvi ja sööki ainulaadsetes, vaid üheks päevaks ehitatud kohvikutes,“ märkis Pesti, kelle sõnul toimub säärane üritus juba kolmandat korda.