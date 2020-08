Arvamusfestivalile tuuakse tohutu kogus üleliigseid riideid

Reet Aus: rõivaste ümberdisainimise töötuba

Rõivaste ümberdisainimise töötoas vaatame koos disainer Reet Ausiga, kuidas muuta olemasolev rõivaese jälle värskeks ja põnevaks. Kui sul on kapis seisma jäänud rõivaid – teksad või mõni muu kulunud lemmik – siis too see kaasa ja anna sellele uus hingamine. Kui oma rõivaeset kaasas pole, siis saad valida uue lemmiku Uuskasutuskeskuse tekstiilivalikust.

Anna Lutter: poekottide kaunistamise töötuba

Tuntud blogija ja käsitööõpetaja Anna Lutteri töötoas on võimalus anda rõivatööstuse tootmisjääkidele uus elu ja ilme. Kasutades pakutrüki tehnikat, kaunistame Anna Lutteri disaini järgi tootmisjääkidest valmistatud poekotte tema enda juhendamisel. Tule kujunda oma isiklik korduvkasutatav poekott!

Uuskasutuskeskuse töötuba: kasutatud tekstiilitoodete sorteerimine

Uuskasutuskeskustesse üle Eesti tuuakse igal kuul keskmiselt 70 tonni tekstiilitooteid, millest oleme festivalile kohale toonud 1/70 ehk 1 tonni. Kutsume festivali külastajaid meie telki kohaletoodud rõivaid Uuskasutuskeskuse spetsialistide juhendamisel uuele ringile saatmiseks sorteerima. Tule ja anna oma panus rohelisema tuleviku nimel!

Töötubadesse eraldi registreerima ei pea, tule ja astu päeva jooksul ligi.