Õhtuste rattasõitude sõpradele on tänavune suvi juba kolmas hooaeg seltskondlikus meeleolus rattaõhtuid pidada. Et ühine rattasõit on tujutõstev ühishobi, mitte sport iga ilmaga, on viletsa ilmaga on rattasõite kapaaril korral vihma tõttu ära jäänud.