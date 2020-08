Paide linnameeskond alistas Viljandi Tuleviku ja kindlustas liigatabelis kolmandat kohta

Mängu ees ütles Paide Linnameeskonna ründaja Edrisa Lubega: "Loodame Viljandis jätkata tugeva fookusega, anda maksimumi ning loodetavasti suudame võiduseeriat pikendada. Ma soovin erilise tänu edasi anda meie fännidele, kes on andnud meile mängudes nii palju energiat - olenemata, kas mängime kodus või võõrsil. Jätkake sama vägevalt, sest meeskonnale on see väga-väga tähtis!"