Türi spordihoone toetuseks on annetatud ligi 18 000 eurot

Kristi Aasa, Theo Aasa, Indrek Ammer, Karen Kiik, Ayankoya Yemi Ayankulele, Anatoli Bukk, Heili Burmeister, Virginia Ciunite, Ergo Eenla, Eilo Eesmäe, Kuldar Eesmäe, Grete Griffin, Robert Griffin, Neeme Gross, Imbi ja Elari Hiis, Margo Hussar, Joka Orienteerumisklubi, Erki Jõesuu, Jüri Kangur, Martin Kaschan, Geio Kaugeranna, Katrin ja Kalmer Keevend, AS Konesko, Ragne Koppel, Marek Kotsulim, Krahv Dracula pubi, Urmas Kupp, Urmas ja Ene Kütt, Kairo Last, Raivo Lehiste, Markus Mats Lellsaar, Martin Liidlein, Lauri Lipp, Lomp Kalju,Lõhmus Merike,Länkur Lauri,Maadlusklubi Järvamaa Matimehed, Majorov Mark, Matsina Simmo, Metsalu Ele, Viitkin Keron, Metsalu Marge, Metsalu Raivo, MTÜ Kirna, Must Tarmo, Mõttus Ilmar, Mõttus Sanna, Mõttus Siim, Mänd Reino, Nurmsalu Rauno, Nõlvak Jane-Ly ja Madis, Ott Kaspar, Kaido Paju, Palling Aivi, Palling Kalev, Pent Kalle, perekond Gritsenko, perekond Kaitsa, perekond Valang, perekond Vantsi, Poopuu Paul, Potter Eerik, Preema Valdo, Prelvex AS, Jaan Pärenson, Pärna Triin, Enna Raamat, Raivo Raamat, Jan Raudsepp, Peep Raudsepp, Egle Rennit, Ilmar Poll, Signe Poll, Rasmus Romandi, Aime Roosioja, Heigo Saia, Aivo Selge, Leonhard Soom, Tauno Suitsberg, Jaanus Suvi, Toomas Takk, Tarmo Thomson, Andres Toobal, Kermo Toobal, Kert Toobal, Aivar Treve, Tõnu Uibopuu, Lea Urb, Malle Valdur, Virkko Valge, Veljo Viitmann, Tanel Viljat, Villem Joel,Gunnar Vooremäe, OÜ Convi Food Sweets, OÜ Kirna Mõis, OÜ Kolmestar, OÜ Türi Vesi.