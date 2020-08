Kuuma suveilma saab nautida nädala lõpuni

Neljapäeval (20.08) ulatub kõrgrõhkkond servaga üle Läänemere. Öö on taas selge ja kuiv. Päeval arenevaile pilverünkadele jääb tõenäoliselt niiskust vajaka, et vihma anda ning ilm peaks enamasti sajuta püsima. Idakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal ikka 10°C lähedale, rannikul jääb 15°C ümbrusse, päeval on 22..26°C.