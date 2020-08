Organist taaskohtub homme üle 39 aasta Peetri kiriku oreliga

Kadri Ploompuu meenutas, et astus konservatooriumi 1979. aastal Hugo Leppnurme klassi. "Ma ei mäleta enam, kelle kaudu kutse minuni jõudis, aga mängisin Peetri kirikus orelit sealkandis malevasuve veetvale õpilasrühmale. See polnud avalik kontsert, kiriku uksed olid teistele suletud, aga see oli minu esimene esinemine algaja organistina publiku ees. See võis olla 1981. aastal," meenutas ta.