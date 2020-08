"Aitäh, et aitate meil aidata! Eriliselt suur tänu kuulub meie armsatele püsiannetajatele - just tänu teile on õnnetuse tõttu halvatud Rasmusel nüüd väga vajalik abivahend - spetsiaalne trenažöör!," edastab fond. Trenažööri abil saab Rasmus Juhanson kodus vajalikke harjutusi sooritada ning seeläbi lihastoonust parandada.