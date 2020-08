Uus teave: kust saabudes peab Eestis kaheks nädalaks koju jääma?

Hädavajadusel saab ka tööle minna

Alates 1. septembrist on võimalus negatiivse COVID-19 testitulemuse korral riskiriikidest (nakatumiskordaja üle 16 ja punasega tähistatud või riigid, mida pole nimekirjades eraldi mainitud vm.ee) tulles minna tööle juhul, kui see on vältimatult vajalik ning riiki saabumisel tehakse viivitamatult viiruse test ja testi tulemus on negatiivne. Kuni testi tulemuse teadasaamiseni peab inimene vältima täielikult kontakte teiste isikutega. Negatiivse testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva oma liikumisvabadust piirata ehk äärmise vajaduse korral võib käia küll tööl ja näiteks poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Mitte varem kui seitse päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 14-päevane liikumisvabaduse piirang. Kui riskiriikidest tulija teste ei tee, peab ta 14 päeva oma liikumisvabadust piirama.