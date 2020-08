E-poest soetatud võltskaup võib ostjale tuua hulgaliselt probleeme

Üle Euroopa saavad tarbija nõustamiskeskused tarbijatelt päringuid, kui nad on saanud kusagilt e-poest pettuse osaliseks saades võltstoote ning petturiks osutunud müüja enam ei vasta. Tasub teada, et võltstoodete ostmisel on kaasnevaid halbu mõjusid rohkem, kui lihtsalt rahast ilma jäämine. Küll aga on võimalik tähelepanelikul tarbijal sageli siiski enne ostu märgata märke sellest, et kaup ei pruugi olla aus, selgitab EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru.