Paide kapten Frolov enne eurosarjadebüüti: tuleb klubi ajaloo suurim mäng

«Eurosari on meie klubile väga suur asi. Tahame väärikalt esineda ja pääseda järgmisse ringi,» ütles Frolov. Öeldust pole aga mõtet järeldada, et kaotus tähendaks paidelastele katastroofi. Kapten lisas: «Me ei pea seda mängu võitma. Meil on küllaltki head võimalused, kuid vastane on tugev ja mängib head jalgpalli. Meie astume esimesi samme, Žalgiris on Euroopas mänginud juba aastaid. Aga kui teeme väga hea esituse, on meil edasipääsuvõimalus.»