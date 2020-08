Mitmed Eesti veebilehed ei kontrollinud autentimisel sertifikaatide kehtivust

“Kõik ID-kaarti ja selle tarkvara puudutavad ajakohased juhendid leiab veebilehelt www.id.ee. Sertifikaatide kehtivuse kontrollimine ei too kaasa täiendavaid kulusid. Kuid see peab olema kohustuslik, kui soovitakse tagada autentimisteenuse usaldusväärsust,” lisas Tammer.

RIA-le teadaolevalt põhjustas arvepettus juulikuu suurima kahjuga küberintsidendi. See tõi Lõuna-Eesti ettevõte partnerile rohkem kui 41 000 eurot kahju. „Kurjategijad kompromiteerisid esmalt meie ettevõte töötaja e-posti konto ning jälgisid tema kirjavahetust partnerettevõttega. Kui jutuks tuli arve tasumine, siis aktiviseerusid ka kurjategijad, kes saatsid sarnaselt meiliaadressilt kirju ning väitsid partnerile, et meie ettevõte kodupank on uurimise all ning palusid arve tasuda uuele kontole. Nii tehtigi ning rohkem kui 41 000 eurot kanti kelmidele,“ kirjeldas Tammer.