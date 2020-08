Maakonna noored kutsusid juhid ühise laua taha

Kokkusaamise käigus jõuti järeldusele, et Järvamaa noortekogu tööle aitab tugevalt kaasa mentorlus. Arenduskeskus on valmis pakkuma mentorit mittetulundusühingu majandamisel, noorsootöö valdkonna mentoriks jääb uuele juhatusele praegune esimees Carolyn Mets.

Kõik osapooled mõistsid, et senised haldusreformist tekkinud struktuurimuudatused on noortekogu mõjutanud, kuid koostöö ei ole lakanud. Lepiti kokku, et juhid kaasavad oma otsustustesse julgemalt noortekogu liikmeid ning ka noored kaasavad juhte oma ettevõtmistesse ja aruteludesse sagedamini.