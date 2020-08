Vallavanem Rait Pihelgas: soovime valimisliitudega moodustada laiapõhjalise koalitsiooni

Täna lõuna ajal sai Pihelgas aga EKREsse kuuluvalt vallavolikogu aseesimehelt Rünno Lassilt kõne, et nad on otsustanud senisest koalitsioonist lahkuda ja alustasid läbirääkimisi kahe valimisliiduga, et moodustada uus võimuliit. "See näitab, et EKREt ei saa usaldada. Nii ei saa valda juhtida, et Helmed käivad nädalavahetusel siin ja siis pööratakse kõik peapeale," sõnas Pihelgas. "See näitab, et nende jaoks on poliitilised mängud tähtsamad kui valla areng."