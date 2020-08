«Katsetuse peamine eesmärk on saada tegelik info selle kohta, kuidas käitub rong suurema kiirusega sõitmisel Edelaraudtee taristul, et see oleks reisijatele maksimaalselt turvaline ning selgitada välja mõju liiklusgraafikutele tulevikus,» selgitas Edelaraudtee juhatuse liige Rain Kaarjas.