Arvamusfestivali arutelude heli- ja pildisalvestused on huviliste päralt

“Tagasiside näitab, et nii osalejad kui arutelude korraldajad jäid tänavuse Arvamusfestivaliga väga rahule,” selgitas Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist. “Otsus erilistes oludes ja väiksemas suuruses korraldada ei tulnud lihtsalt, kuid kui arvestada tagasisidet, siis teame, et tegime õige otsuse. Kuigi kohapealset õhustikku ei ole võimalik podcasti teel edastada, loodame, et need, kellel ei olnud võimalik Paidesse tulla, saavad aruteludest digikanalite kaudu hea ülevaate.” lisas ta.