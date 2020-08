Inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes on võrreldes juuliga kahekordistunud

Koroonaviirusesse nakatumiste arvu kasv on inimesed taas haigestumise võimalikkust enam teadvustama pannud. Augustis tõusis oluliselt inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes. Kui veel juulis arvas 17% elanikest, et olukord on endiselt kriitiline ning vale käitumine võib esile tuua viiruse leviku uue tõusu, siis praeguseks jagab seda seisukohta 37% elanikest, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel Turu-uuringute AS-i 14.-17. augustil tehtud küsitlusest.