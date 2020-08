Sajab. Hommikul, lõunal ja õhtul ka. Uduvihma, seenevihma, paduvihma, hoovihma. Tihti ei saa kesk südasuvist aega hommikul silmi avades aru, kas akna taga on veel öö, sest kõik on ühtlaselt kaamoslikult hall ja toas on pime nagu novembris. Selline see eestimaine suvi juba kord on. Sügis ja kevad takkapihta, sest vihmast aega siin juba jagub.