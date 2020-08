Türi abivallavanem Elari Hiis ütles neljapäeval, et lõplik kergendus saabub siiski pärast hoonete avamist. Sellele vaatamata sõnas ta, et pole pidanud tööde graafikus püsimise pärast ärevust tundma. «Võin ausalt öelda, et kui sul on ehitajaks Merko Ehitus, siis raskeid hetki ei ole ega tule, sest see on niivõrd korralik ettevõte, kes saab hakkama kõikide üllatustega, mis ehitamise käigus tekivad,» lausus Hiis.