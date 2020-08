Lutsu-ainelise mängufilmi võtted maandusid Kakerdaja rappa

Ülemöödunud nädalavahetusel algasid mängufilmi «Soo» võtted ja viimaks ometi jõuab kinolinale Oskar Lutsu kõige põnevam jutustus, mis on juba aastakümneid mitme filmitegija meeles mõlkunud. Uue aasta esimeses pooles esilinastuva filmi toovad vaatajateni tänavuse ülimenuka «Talve» tegijad.

Dagmar Reinold filmi meeskonnast ütles, et juba on kaamera Kakerdaja rabas surisenud, kuid osa võtteid seisab Järvamaal veel ees. «Soo» on põnevusest pakatav armastusfilm, mis viib meid 1917. aastasse, kui Euroopas möllas Esimene maailmasõda ja Eesti idapiiri taga käis tuline revolutsioon. Noor kunstnik Toomas Haava tuleb venna sootallu sõjatraumast taastuma ning mässib ennast tahtmatult konflikti vägivaldse ja hirmsa Madjakuga, kes ahistab kohalikku tütarlast Hildat.