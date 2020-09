Sadade noortega võistlus muudab Paides asukohta

Teatejooksu ühe eestvedaja Erik Pallase sõnul on Teatejooksule teretulnud kõik V-IX klasside lapsed. „Tahame pakkuda noortele võimaluse tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest. Samas saavad lapsed osalemisega anda panuse oma eakaaslaste toetuseks, kes on liikumisvõime kaotanud. Teatejooks kutsub inimesi üles annetama Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse mängulise liikumisraja loomise toetuseks, mis on Eesti esimene liikumisrada taastusravil viibivatele lastele,“ ütles Pallase.